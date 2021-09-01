Suriye'de ABD askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre, ülkenin Deyr ez-Zor bölgesinin kuzeyindeki Koniko doğalgaz yatağındaki ABD üssüne dün akşam iki füze fırlatıldı. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklar, Amerikan uçaklarının bölgenin hava sahasında aşırı uçuş yapmasına paralel olarak ABD güçlerinin bölgeyi derhal kapattığına dikkat çekti.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları kontrol ediyor.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.