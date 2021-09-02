Afganistan'da İran ve Türkiye için büyük görevler düşüyor

Yeni adli yıl ile ilgili önemli tespitler yapan Karamollaoğlu, “Ülkemizde adaletin gerçekleştiği mekânlara da saray deniyor. Elbette hâkimlerin çalışma ortamları güzel olmalı. Ama adalet, binanın güzelliğine göre tecelli etmiyor. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var” dedi.

"İslam ülkeleri Afganistan'da etkin rol oynamalı"

Afganistan’da devam eden istikrarsızlık ile ilgili İslam ülkelerine çağrıda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Şu anda Rusya ve Çin, ortamı kullanarak ülkede etkin olmaya çalışıyor. Bu ortamda başta Türkiye olmak üzere İran ve Pakistan’a büyük görevler düşüyor” dedi.

"Savunma sanayisinde adımları takdir ediyoruz"

Karamollaoğlu, “Milli imkânlar ile üretilen Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı göklerde. Bayraktar ailesini tebrik ediyorum. Ülkemizin medâr-ı iftiharı oldular. Diğer sevindirici bir gelişme de Eskişehir’de yerli jet motorları ile ilgili çalışmalardan geldi. Biz geçmişte de her zaman bu tip çalışmaları takdir ile karşıladık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milli Gazete