Kulis: AK Parti, “yüzde 5” fikrinden vazgeçmedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarındaki düzenlemeye ilişkin “MHP ile yüzde 7 seçim barajında anlaşıldığını” açıklaması üzerine, siyaset kulislerinde “baraj’’ konuşulmaya başlandı. Kulislerde, “Seçim barajı eğer yüzde 7 olursa, ittifak içi baraj düzenlemesine gerek kalmaz” görüşü öne çıkıyor. AKP’nin “yüzde 5” fikrinden vazgeçmediği belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun edindiği bilgiye göre, Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasaları ve ilgili düzenlemede AKP kanadı “yüzde 5 seçim barajı” fikrinden vazgeçmedi. Hatta bazı AK Parti’li yöneticilere göre, “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçim barajına da gerek yok.” Bu görüşe göre, “ittifakların olduğu bir zeminde, barajı geçemeyen partilerin zaten barajı geçen siyasi parti listelerinden parlamentoda temsil edilebiliyor.” TBMM Genel Kurul kürsüsünde de kendi partileri adına söz hakkı alabiliyorlar. Örnek olarak da Millet İttifakı’nda Demokrat Parti (DP) ile Saadet Partisi (SP), Cumhur İttifakı’nda ise Büyük Birlik Partisi (BBP) gösteriliyor. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) de HDP listelerinden son seçimde parlamentoya girdiğine atıfta bulunuyor. Bu nedenle AK Parti, yüzde 5 seçim barajı olasılığını gündeminde tutuyor. Bunun en önemli nedenini de “bazı küçük siyasi partilerin ittifaklara gerek duymadan, tek başına seçimlere katılmak isteyebileceği” görüşü oluşturuyor.

Öte yandan “İttifak içi baraj düzenlemesine, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP’den itiraz geldiğine” dikkat çekiliyor. BBP’nin ayrıca Oğuzhan Asiltürk’ün Erdoğan ile yakın temasta bulunması ve SP’li isimlerin 2023 seçimlerinde “AK Parti listelerinden aday olarak gösterilmesi olasılığına” da itiraz ettiğine dikkat çekiliyor.