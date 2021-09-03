Akşener: Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "Ben 24 Haziran seçimlerini yaşayıp oradan ders çıkarıp, 31 Mart projesi üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu ile bir iddia ortaya koymuş bir siyasetçiyim. Sayın Erdoğan'la bir derdim yok, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da düşmanı değil, ama bu ucube sistem Türkiye'nin düşmanı. Bu sistem düşmanı, dolayısıyla bu sistemin değişmesi lazım. Bizim iki alanlı bir sistemimiz var: 1- Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmamız lazım parlamenter sistem için. Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum... Nİye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Cumhur İttifakı merak ediyor... Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar biz de açıklayalım" ifadelerini kullandı.

Akşener'in ifadeleri şöyle:

"Cumhur İttifakı 2 ana parti, 2 de yardımcı parti diyelim... Destici işin içinde BBP ama Vatan Partisi biz iktidarız diyen bir genel başkana sahip. 4 siyasi partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığını kazanamayacak."