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31 Ağu 2021 12:17

Fransa: Taliban, Kabil havalimanıyla ilgili Türkiye ve Katar'la görüşüyor

Fransa: Taliban, Kabil havalimanıyla ilgili Türkiye ve Katar'la görüşüyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Taliban'ın Kabil havalimanının işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la görüştüğünü söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Taliban'ın Kabil havalimanının işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la görüştüğünü söyledi.

France 2 televizyon kanalına konuşan Le Drian "Güvenlik Konseyi'nin havalimanının korunması hakkındaki kararı uygulanmalıdır. Katarlılar ve Türklerle havalimanının işletmesi üzerine görüşmeler sürüyor. Bu havalimanına erişimin güvenli olmasını talep etmeliyiz" dedi.

Le Drian, Fransa'nın Taliban üzerine baskı kurmayı sürdürmesi gerektiğini ancak onlarla müzakere yapılmaması gerektiğini de söyledi.

ABD, dün 20 yıl süren savaşın ardından Afganistan'dan tahliye çalışmalarını sonlandırdı. 

Kaynak: T24

News Code 1896880
https://tr.mehrnews.com/news/1896880/

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