Afganistan'da Taliban'ın kısa süre içinde "hükümetini" duyurması bekleniyor

Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden 2 haftadan uzun süre sonra AFP'ye konuşan kaynaklar, kabinenin sabah ezanından sonra sunulabileceğini ifade etti. Taliban yetkilisi Ahmadullah Muttaki, Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında bir kutlama için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Afgan özel Tolo televizyonu da açıklamanın kısa süre içinde yapılmasını beklediklerini ifade etti. Taliban lideri Haybatullah Akundzade'nin yeni konseyde mutlak güç sahibi olacağı, onun altında da bir cumhurbaşkanının görev yapacağı konuşuluyor.

Kaynak: T24