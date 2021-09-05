Afgan yetkililer ABD'ye güvenerek stratejik hata yaptı

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin, "Dünyanın dört bir yanından farklı görüşe sahip analistler, ABD ordusunun Afganistan'dan rezil biimde kaçışını bu ülkenin uluslararası gücünün düşüşünün açık bir göstergesi olarak değerlendiriyorlar." dedi.

Galibaf sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan'da kukla devlet (liderleri) ülkeyi bıraktı. 20 yıllık ABD işgalinden ve kukla devletin pasif davranışından kaynaklanan memnuniyetsizlik sonucu Taliban ülke genelinde sorunsuz bir şekilde konuşlandı. Bazı Afgan yetkililerin ABD'nin kalkınma ve istikrar sağlama vaatlerine güvenmesi stratejik bir hata olduğu ortaya çıktı."

“Tüm sloganlara rağmen Afganistan’da ekonomik altyapı ve kamu refahı konusunda somut bir ilerleme kaydetmemiştir.” diyen Galibaf, bu ülkede sivil toplumun en temel ihtiyacı olan güvenlik de sağlanmadığını kaydetti.

Galibaf, "Son gelişmeler göz önüne alındığında, İran milleti, her ırktan, dilden, dinden olan Afgan halkının dini ve insan haklarının korunmasını ve ülkede kalıcı güvenliğin sağlanmasını vurgulamaktadır. " ifadesini kullandı.

İran’ın Afgan halkının iradesini desteklediğini aktaran Galibaf, “Aziz komşu ülkenin geleceği için umutluyuz. İran olarak yabancı egemen güçlerin güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmaya yönelik olası çabalarına ve planlarına karşı Afganistan'ın onurlu halkını savunacağız. bu husus yakından takip edilmektedir.” şeklinde konuştu.