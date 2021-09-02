AB: Taliban'ı tanımak için acele etmeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Dairesi Başkanı Gunnar Wiegand, AB'nin, Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'a yönelik yaklaşımına dair yorumda bulundu.

Sputnik'e konuşan Wiegand, "Taliban ile temas kurmamız, örgütü etkilememiz, sahip olduğumuz kozlardan faydalanmamız gerekiyor. Ancak bu yeni oluşumu tanımak veya resmi ilişkiler kurmak için aceleci olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Wiegand daha önce, Afganistan'daki AB misyonunun 520 mensubunu Kabil'den tahliye ettiğini bildirmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Dairesi Başkanı Gunnar Wiegand, AB'nin, Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'a yönelik yaklaşımına dair yorumda bulundu.

Sputnik'e konuşan Wiegand, "Taliban ile temas kurmamız, örgütü etkilememiz, sahip olduğumuz kozlardan faydalanmamız gerekiyor. Ancak bu yeni oluşumu tanımak veya resmi ilişkiler kurmak için aceleci olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Wiegand daha önce, Afganistan'daki AB misyonunun 520 mensubunu Kabil'den tahliye ettiğini bildirmişti.