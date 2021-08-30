ABD, Taliban'ın 'Kabil'i siz koruyun' teklifini reddetti

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre; ABD askeri liderleri ile Taliban'ın iki numarası aynı zamanda siyasi lideri Molla Abdulgani Birader arasında Katar'ın başkenti Doha'da bir görüşme yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie de görüşmede yer aldı.

ABD, Kabil'i Taliban'a bırakmayı kabul etmiş

Konu ile ilgili Washington Post'a bilgi veren ABD'li yetkilinin iddiasına göre Birader, ABD'ye iki farklı seçenek sundu.

Birader toplantıda, "Ya Kabil'in güvenliğini siz alın ya da bunu bizim yapmamıza izin verin" dedi.

ABD cephesi, Kabil'in güvenliğini üstlenme seçeneğini kabul etmedi.

ABD Başkanı Joe Biden, günün sonunda ABD askerlerini Afganistan'dan çekme kararını değiştirmedi.

Toplantıdan anlaşma çıktı

CENTCOM'un lideri McKenzie ise toplantıda Birader'e, ABD'nin tek misyonunun Amerikan vatandaşlarını, Afgan müttefiklerini ve risk altındaki diğer insanları tahliye etmek olduğunu söyledi. McKenzie, bunu yapabilmeleri için de Kabil'deki havalimanına ihtiyaçları olduğunu belirti.

Görüşmeye hakim diğer iki ABD'li yetkiliye göre; toplantıda bir anlaşmaya varıldı. Buna göre; ABD 31 Ağustos'a kadar havaalanını tahliye için kullanacak, Taliban ise Kabil'in kontrolünü devralacak.

