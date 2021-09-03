Pencşir Vadisi'nde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 150 km kuzeydoğusundaki Pencşir Vadisi'nde Taliban kuvvetleri ile Taliban karşıtı direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Taliban bölgede bazı noktaları ele geçirdiğini ve Ulusal Direniş Cephesi'nin "ağır" zaiyatlar verdiğini söyledi.

Ancak Ulusal Direniş Cephesi ise vadiye olan tüm girişlerin kontrollerinde olduğunu ve Taliban'ın yüzlerce savaşçısını kaybettiğini aktardı.

Pencşir, Taliban tarafından ülkede ele geçirilemeyen tek yer. Binlerce direnişçinin vadide toplanmış olduğu düşünülüyor.

Eski Başkan Yardımcısı Amrullah Salih, eski Afgan ordusu mensupları ve yerel milislerin de yer aldığı direnişe bölgenin aşiret lideri Ahmed Mesud önderlik ediyor.

Pencşir'in uzun bir direniş geçmişi var. Bölgenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud, 2001'deki ölümüne dek Sovyet-Afgan savaşında ve daha sonra Taliban'a karşı iç savaşta bölgeyi başarıyla savunmuştu.

Ahmed Mesud da Ahmed Şah Mesud'un oğlu.

Kaynak: Timetürk