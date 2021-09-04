Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi Sistan ve Belucistan eyaletinde

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Sistan ve Belucistan eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün bu eyaletteki Zabul kentine gitti.

Bu gezide Cumhurbaşkanı Reisi’ye İçişleri, Enerji, Yol ve Şehircilik, Ekonomi, Sanayi, Maden ve Ticaret bakanları, Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı eşlik etti.

Viyana görüşmeleri İran'ın çıkarlarına hizmet etmeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, üç Avrupa ülkenin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesine değinerek, “ Almanya, Fransa ve Avusturya dışişleri bakanları ile yapılan telefon görüşmesinde dengeli dış politika ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzenlenmesi, aşı gönderilmesi, Afganistan ve bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer anlaşma konusu ele alındı” dedi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında ayıca şu ifadeye yer verildi:

“Bu telefon görüşmelerinde, Viyana görüşmelerinin İran'ın çıkarlarına ve haklarına hizmet etmesi ve Avrupa Birliği'nin sorumsuz ve profesyonel olmayan davranışlarına son vermesi gerektiğini vurguladım.”

Emir Abdullahiyan Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde İran ve Çin arasındaki stratejik ilişkilere değinerek, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne katılması için verdiği desteklerden dolayı Çin’e teşekkür etti.

ABD'nin tek taraflılığını dünya barışı ve istikrarı için bir ‘tehdit’ olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, İran'ın bazı güçlerin Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesine karşı çıkma konusundaki kararlı tutumunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de, Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

İran’ın Eski Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

İran’ın Eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Hasan Firuzabadi geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybetti.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 561 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 621 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 109 bin 549'a vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 133'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 795'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 302 bin 11'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.