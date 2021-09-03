Emir Abdullahiyan Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde İran ve Çin arasındaki stratejik ilişkilere değinerek, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütüne katılması için verdiği desteklerden dolayı Çin’e teşekkür etti.

ABD'nin tek taraflılığını dünya barışı ve istikrarı için bir ‘tehdit’ olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, İran'ın bazı güçlerin Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesine karşı çıkma konusundaki kararlı tutumunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de, Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

İran’ın bölgedeki gelişmelerde yapıcı rol oynadığını belirten Wang Yi ülkesinin ikili ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Wang Yi ayrıca ülkesinin Tahran ve Pekin arasındaki 25 yıllık stratejik ortaklık belgesi de dahil olmak üzere önceki anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.