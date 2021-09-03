  1. Siyaset
3 Eyl 2021 10:11

Emir Abdullahiyan:

Viyana görüşmeleri İran'ın çıkarlarına hizmet etmeli

Viyana görüşmeleri İran'ın çıkarlarına hizmet etmeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Viyana görüşmelerinin İran'ın çıkarlarına ve haklarına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, üç Avrupa ülkenin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesine değinerek, “  Almanya, Fransa ve Avusturya dışişleri bakanları ile yapılan telefon görüşmesinde dengeli dış politika ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzenlenmesi, aşı gönderilmesi, Afganistan ve bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer anlaşma konusu ele alındı” dedi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında ayıca şu ifadeye yer verildi:

“Bu telefon görüşmelerinde, Viyana görüşmelerinin İran'ın çıkarlarına ve haklarına hizmet etmesi ve Avrupa Birliği'nin sorumsuz ve profesyonel olmayan davranışlarına son vermesi gerektiğini vurguladım.”

News Code 1896944
https://tr.mehrnews.com/news/1896944/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler