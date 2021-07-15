Emekli Korgeneral Pekin 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi

Türkiye tarihinin son yıllarda yaşadığı en büyük olaylardan olan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi üzerinden tam 5 yıl geçti. 251 vatandaşın hayatının kaybetmesi ve 2 bin 196 kişinin yaralanmasına sebep olan darbe girişimi saatler içinde püskürtülmüştü.

Aslına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından beri ülkede muhtıra, ayaklanma, darbe ile birlikte tam 8 darbe giriğimi meydana gelmiş. Bu kadar darbe görmüş bir ülkeye baktığımızda alka gelen ilk soru şudur. Neden Türkiye'de bu kadar darbe oluyor?

Mehr Haber Ajansi 15 Temmuz'un 5. yıldönümü münasibetiyle Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ile bir röportaj gerçekleştirdik. Aşağıdaki yazıda bu röportajı okuyabilirsiniz:

1- Bildiğiniz üzere Türkiye sadece 2016 yılında değil daha öncede bir çok askeri darbe olmuştur. Türkiye'de darbenin gerçekleşmesine zemin hazırlayan siyasi ve askeri yapısındaki sorunlar nedir. Sizce 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anayasada ve siyasi sistemde değişikler yapılmasına rağmen gelecekte ülkede tekrar bir darbe yaşana bilirmi?

Türkiye'deki askeri darbelerin nedenlerini iç ve dış nedenler olarak ayrı ayrı incelemek gerekir diye değerlendiriyorum. Bununla birlikte ana sorunun asker- siyaset ilişkilerinde yattığını belirtmeliyim. Belki de demokrasiyi tam içselleştiremediğimiz için darbe ortamı oluşuyor. Halbuki demokrasilerde asker siyasetin kontrolündedir. Siyasette askerin profesyonel işlevine saygılı davranır. Dolayısıyla asker ve siyaset birbirinin alanına girmez. Ancak bütün bu faaliyetler yürütülürken askerin siyasetin kontrolünde olduğu ve bunu bağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. Teoride böyle olmasına rağmen Türkiye'de ordu ülkenin kurtarılması ve kuruluşundan itibaren halk tarafından hep farklı bir yerde görülmüş ona adeta kurtarıcı misyonu yüklenmiştir. Bu misyon hem ülke içinden hem de ülke dışından ordunun manipüle edilmesine neden olmuştur. Mevcut yönetimden memnun olmayanlar çok değişik bahanelerle orduyu göreve çağıran bir ortamın oluşmasına neden olmuşlardır. Bu husus ülke yönetimini kendi çıkarları istikametinde yönlendirmek isteyen ABD'nin Türkiye'de örtülü operasyonlar yapmasına imkan sağlamıştır. Orduyu harekete geçirmek için maalesef ABD yanlısı askerler/komuta kademesi ve halk üzeinde çok etkili psikolojik harekat uygulanmıştır. Bütün darbe, muhtıra, darbe teşebbüslerinde ABD istihbarat örgütleri ve bunların Türkiye'deki taşeronlarının varlığı inkar edilemez. Türkiye'de yeni bir darbe yaşanabilirdi? Bu konuda gereken tedbirleri gereken kontrol mekanizmaları tesis etmemiz ve işletmemiz gerekir. Bunları tesis edip iletirsek ve istihbaratla desteklersek darbe konusu ülkemizin gündeminden çıkar. Bu arada unutmamamız gereken şey ABD'nin örtülü harekata devam ediyor olmasıdır. Örtülü harekatı a.Siyasi faaliyetler b.Suikastler c.Darbeler olarak birbirini destekleyen üç aşamaya ayırabiliriz.

2- 2016 darbe girişimine baktığımızda FETÖ örgütünün Türk ordusunda geniş bir etkisinin olduğunu ve bunun daha çok AK Parti döneminde olduğu söylenebilir. Fethullah Gülen neden Türk hükümetine yönelik darbe yapmaya karar vermiştir?

Maalesef FETÖ bütün kurumlarda olduğu gibi TSK'da da çok kapsamlı biçimde örgütlenmiştir. Bu örgütlenmede TSK'nın hatası olduğu kadar belki daha da fazla iktidarın da TSK'nın etkisini kırmak için cemaatle birlikte hareket etmesi ya da onların faaliyetlerini kolaylaştırması da söylenebilir. FETÖ'nün ABD'nin bir aracı olduğu ve iktidarı paylaşmak istediği yadsınamaz. Amaç Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin ABD ekseninde dizayn edilmesi ve ülkenin ABD'nin uydusu haline getirilmesidir. Darbenin amacı bunu sağlamak amacıyla iç savaş çıkarmak ve bir şekilde müdahale ortamı yaratmaktır.

3- Bildiğiniz gibi Türkiye, Fethullah Gülen'in iadesini istemesine rağmen, ABD hala bu talebe karşı çıkıyor. Bu, Washington'un Gülen hareketini desteklediğini gösteriyor. Ankara hükümetinin değiştirilmesini isteyen ABD’nin Türkiye ile alıp veremediği nedir?

ABD'nin Fethullah Gülen'i Turkiye'ye iade etmeyeceği gibi FETÖ'nün diğer elebaşılarıyla ilgili olarak da ne ABD ne de Avrupa ülkelerinin Türkiye lehine bir girişimde bulunacaklarını sanmıyorum. Çünkü ABD'nin FETÖ'yü hâlâ kullanıyor olması, Türkiye ve İslam ülkeleri ile ilgili projelerinde önemli bir yere tuttuğu aşikardır. ABD, Türkiye'yi kendi soylediklerinin dışına çıkmayan bir uydu haline getirmek için FETÖ ve benzeri örgütleri kullanmaya devam edecektir. Bunlara istihbarat örgütleri, onların Türkiye'deki uzantıları da dahildir. Türkiye karşıtı ittifakların oluşturulmasını da hesaba katmamız gerekir.