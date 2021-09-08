Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Kudüs Gücü Komutanı, Meclisin kapalı oturumuna katıldı

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün İran İslami Şura Meclisi'nde yapılan kapalı oturuma katıldı.

Bölgesel konuların ele alındığı kapalı oturuma ilişkin açıklamada bulunan İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi milletvekili İbrahim Rızai, "Kudüs Gücü komutanı, bu oturumda ABD'nin Afganistan'daki askeri yenilgisine değindi ve ülke güvenliğinin tehlikeye atılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı." dedi.

Yakında tamamen yerli yapım deniz motorunu tanıtacağız

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, dün düzenlediği ilk basın toplantısında, "Yakında tamamen İran yapımı olan deniz motorunun tanıtımına tanık olacağız." dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 635 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 138 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 111 bin 892'ye vaka sayısı ise 5 milyon 184 bin 124'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 606'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 422 bin 740'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran, Irak'ı 3-0 yendi

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü tur karşılaşmaları kapsamında dün gece Katar'ın başkenti Doha'da oynanan maçta rakibi Irak’ı 3-0 mağlup etti.