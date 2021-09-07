İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 635 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 138 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 111 bin 892'ye vaka sayısı ise 5 milyon 184 bin 124'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 606'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 422 bin 740'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.