İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 452 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 731 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 115 bin 619'a vaka sayısı ise 5 milyon 360 bin 387'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 54'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 654 bin 558'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Test sayısı ise 30 milyon 557 bin 737'ye ulaştı