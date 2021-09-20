  1. Kültür
20 Eyl 2021 11:56

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Erbain için yeni bir resim asıldı

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Erbain için yeni bir resim asıldı

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Erbain münasebetiyle "Düşen Bir Bayrak Bin Bayrağa Dönüşü" temasıyla çizilmiş yeni bir resim asıldı.

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Erbain münasebetiyle "Düşen Bir Bayrak Bin Bayrağa Dönüşü" temasıyla çizilmiş yeni bir resim asıldı.

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

İran'da Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor. Fakat bu seneki törenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde farklı biçimde yapılıyor.

News Code 1897327
https://tr.mehrnews.com/news/1897327/

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