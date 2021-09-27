Almanya'da genel seçimlerin galibi Sosyal Demokratlar oldu

Sputnik'e göre, Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman seçim kurulunun yaptığı açıklamaya göre Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), genel seçimlerde oyların yüzde 25.7'sini alarak seçimi birinci bitirdi.

CDU/CSU ise yüzde 24.1 oy oranıyla ile ikinci sırada yer alıyor. Böylelikle CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış oldu.