ABD’den İran’a karşı yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı İran Devrimi Muhafızları Ordusu'nun İHA programıyla bağlantılı kişilere ve şirketlere yaptırım uygulanmasına karar verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Viyana'daki olası nükleer görüşmeler öncesinde İran’ın İHA programıyla bağlantılı 4 kişiye ve 2 şirkete yaptırım uygulanmasına karar verdi.

ABD Hazine Bakanlığı bu konuda yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Yemen Ensarullah Hareketi, Lübnan Hizbullah Hareketi ve Etiyopyalı isyancılara insansız hava araçları (İHA) sağladığını iddia etti.

Bakanlık ayrıca İran'ın, İHA’larını Fars Körfezi'ndeki ABD birliklerine ve uluslararası nakliye yollarına saldırmak için kullandığı iddiasında bulundu.