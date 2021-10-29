İran’dan ABD’nin son yaptırım kararına tepki

ABD’nin bu kararını kınayan Hatipzade, “Yeni yaptırımların dayatılması, Beyaz Saray'ın davranışlarının tamamen çelişkili olduğunu gösteriyor. Nükleer anlaşmaya geri dönme niyetinde olduğunu iddia eden ve yaptırım uygulama konusunda aynı Trump'ın yöntemini izleyen bir hükümet, gerçekten güvenilir olmadığı mesajını veriyor” dedi.

Hatipzade, “ABD’deki çeşitli hükümetler, İran İslam Cumhuriyeti'nin gerçeklerini anlamaktan ne kadar aciz olduklarını göstermiştir. ABD'nin bu tür eylemleri, Trump yönetiminin azami baskısı, yasa dışı ve zalimce yaptırımlar be başarısız politikalarının devamında yapılıyor. Bu politika, ABD’yi şu ana kadar hedeflerine ulaştırmadığı gibi bundan sonra da bu ülkeye yeni başarısızlıklardan başka bir şey getirmeyecektir” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, "Bu baskılar ve yaptırımlar, İran’ın, ülke halkının güvenlik ve huzurunu savunma kararlılığını sarsmayacaktır. Tahran, sürdürülebilir ekonomik kalkınma yolunu güçlü bir şekilde sürdürecektir” ifadesini kullandı.