İslam karşıtlığıyla tanınan İsveçli karikatürist yanarak öldü

İslam karşıtı karikatürleri nedeniyle Müslümanların tepkisini çeken İsveçli karikatürist Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yanarak öldü. Vilks'in seyahat ettiği sivil polis aracına bir kamyonun çarptığı belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda üç kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi. Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler Müslümanların tepkisini çekmişti. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

AA