Pezeşkiyan: UAEA'nın İran'la ilgili tutumu endişe verici

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam saatlerinde telefonda görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran’ın nükleer meselesi hakkındaki yanlış raporlar sunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin tutumunu eleştirerek, ''UAEA Başkanı, İran’ın yaptığı tüm işbirliği ve etkileşimlere rağmen ülkemizin nükleer dosyasına karşı tarafsız davranmamıştır ve onun bu davranış kabul edilemez. İran halkının iradesinden doğan meclisin kararı, UAEA Başkanının bu haksız, yapıcı olmayan ve yıkıcı davranışına karşı doğal bir tepkiydi.’’ dedi.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

''UAEA Başkanı bu uluslararası örgütün kurallarına uymuyor ve İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyı kınamayı bile reddediyor. Bu yüzden üye ülkelerin bu ajansın kurallarına uymasını beklemek mantıksızdır.’’

UAEA’nın İran raporunu eleştiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olmayan ve yıllardır uluslararası hukuka aykırı hareket eden suçlu Siyonist rejim neden UAEA için referans oluyor?’’ diye sordu.

Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la ilgili tutumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Ajans'ın uyguladığı çifte standardın bölgesel ve küresel güvenlik açısından pek çok soruna yol açtığını belirten Pezeşkiyan, ''UAEA, ülkelerin haklarına saygı gösterirken çifte standartlardan kaçınmalı, aynı zamanda üye ülkelerin haklarını da savunması beklenir.’’ ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran’ın savaş istemediğini, sorunları yalnızca diplomasi ve diyalog yoluyla çözme ilkesine dayalı bir politika izlediğini vurguladı.

''Umarım Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) da dahil olmak üzere uluslararası kurumlar, yükümlülüklerini yerine getirir ve üye ülkelerle yaptıkları sözleşmelere bağlı kalır.’’ diyen Pezeşkiyan, bu kurumların dünyayı savaş ve çatışma yerine barış ve güvenlik yoluna yönlendirmeleri ümidini dile getirdi.

Macron da Siyonist rejimin saldırılarında hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı dileğinde bulundu.

Macron, ''İran'ın UAEA'nın kuralları doğru ve tarafsız bir şekilde uygulamasına ilişkin tutumunu anlıyoruz'' diye konuştu.