Türkiye'de orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün Türkiye genelinde 77 yangın çıktığını, bunlardan 9’unun büyük çaplı olduğunu, 3 yangının ise halen devam ettiğini açıkladı. Devam eden yangınlar Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey’de. Bakan Yumaklı, bu üç yangının ciddi boyutta olduğunu ve 4 köy ile 2 mahallenin tahliye edildiğini belirtti. Sabah saatlerinde Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde de yeni bir orman yangını başladı.

Yangınlar Tüm Hızıyla Sürüyor

Havaların ısınmasıyla orman yangınlarında artış yaşanıyor. Özellikle İzmir’de çıkan yangınlar yürekleri dağladı. Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almak zorlaşıyor. Bölgeye çok sayıda uçak, arazöz ve su ikmal aracı sevk edildi. İzmir’de boşaltılan mahalle sayısı 10’a çıktı. Adnan Menderes Havalimanı’nda 9 saat süren uçuş durdurması sona erdi.

Soruşturmalar ve Gözaltılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İzmir’in Buca ilçesinde benzinle yangın çıkardığı iddia edilen bir kişi de tutuklandı. Tunç, “Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle sürüyor” dedi.

Bakan Yumaklı’dan Kritik Uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Akhisar’daki yangının şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden başladığını söyledi. “Bugün 77 yangın çıktı, 53’ü orman dışındaydı. 9 büyük yangından 3’ü devam ediyor. Doğanbey ve Kuyucak’ta gece boyunca 40-50 km hızında rüzgar bekleniyor. Yerleşim yerleri risk altında, boşaltma çalışmaları koordineli şekilde devam ediyor. Gerekirse yeni tahliyeler yapılacak” dedi.

Kaynak: NTV