Yabancı güçler bölgedeki gerginliğin ana nedenidir

Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran, Lübnan ile çeşitli alanlarda işbirliği yapacak. Güçlü İran Lübnan'ın yanında duracaktır." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Görüşmelerde, iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgularken Siyonist Rejime karşı direnişin özel rolünü övdük" ifadesini kullandı.

İran’ın her an ve krizler zamanında tüm gücüyle Lübnan’ın yanında olacağını vurgulayan Emir Abdullahiyan, "Bölgedeki sorunların bölge içinde çözülmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan sözlerini şöyle sürdürü:

"İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin devam etmesini olumlu değerlendirdik ve yabancı güçlerin varlığının bölgedeki sorunların ve gerilimlerin ana nedeni olduğuna inanıyoruz."

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmelerde ayrıca Afganistan’daki gelişmelerin ele alındığını belirtti.