  1. Siyaset
7 Eki 2021 14:56

Emir Abdullahiyan:

Yabancı güçler bölgedeki gerginliğin ana nedenidir

Yabancı güçler bölgedeki gerginliğin ana nedenidir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran-Suudi Arabistan görüşmelerini olumlu değerlendirerek, "Yabancı güçlerin varlığının bölgedeki sorunların ve gerilimlerin ana nedeni olduğuna inanıyoruz" dedi.

Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran, Lübnan ile çeşitli alanlarda işbirliği yapacak. Güçlü İran Lübnan'ın yanında duracaktır." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Görüşmelerde, iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgularken Siyonist Rejime karşı direnişin özel rolünü övdük" ifadesini kullandı.

İran’ın her an ve krizler zamanında tüm gücüyle Lübnan’ın yanında olacağını vurgulayan Emir Abdullahiyan, "Bölgedeki sorunların bölge içinde çözülmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan sözlerini şöyle sürdürü:

"İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin devam etmesini olumlu değerlendirdik ve yabancı güçlerin varlığının bölgedeki sorunların ve gerilimlerin ana nedeni olduğuna inanıyoruz."

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmelerde ayrıca Afganistan’daki gelişmelerin ele alındığını belirtti.

News Code 1897722
https://tr.mehrnews.com/news/1897722/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler