Emir Abdullahiyan: Moskova'da Güney Kafkasya konusunu ele alacağız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere Moskova’ya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, "Rusya'nın Kafkas bölgesindeki gelişmelerle ilgili tutumuna ve bununla ilgili Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek misiniz?" yönündeki bir soruya, "Bunu bugün (Çarşamba) yapacağımız görüşmelerde etraflıca ele alacağız." yanıtını verdi.

Emir Abdullahiyan, "İkili ilişkilerde, İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği'nin son aylarda gösterdiği çabalar ve sağlanan iyi platform dikkate alındığında, bu gezinin sonucunun tüm alanlarda ciddi bir sıçrama olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya'nın son yıllarda bölgesel politikalarının birbirine çok yakın olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, iki ülkenin karşılıklı çıkarları alanında iki taraf arasında iyi önlemler ve yapıcı koordinasyon sağlandığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı, "İki ülke arasında süregelen etkileşim ve istişare yoluyla bölgenin tüm alanlarında sürdürülebilir büyüme, kalkınma ve güvenlik için bu kapasiteyi geliştirmeyi umuyoruz" dedi.

Bunlara ilave olarak İranlı Bakan, "Güney Kafkasya ve Afganistan'daki durum göz önüne alındığında, bölgesel meselelerde ciddi görüş alışverişinde bulunacağız." şeklinde konuştu.