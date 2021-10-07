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7 Eki 2021 09:00

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Beyrut'ta

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Beyrut'ta

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut’a gitti.

Emir Abdullahiyan Beyrut Havalimanı’nda yaptığı açıklamada İran’ın Lübnan’a desteklerine devam edeceğini duyurdu.

“Lübnan üzerindeki yaptırımları devre dışı bırakmak için tüm gücümüzle bu ülkenin halkının yanında duracağız” ifadesin kullanan Emir Abdullahiyan, “Lübnan halkının bu zor aşamayı geçmişte olduğu gibi zaferle geçeceğine inanıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu ziyaret kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı  Mişel Avn, Meclis Başkanı  Nebih Berri, Başbakanı Necip Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile görüşecek.

Emir Abdullahyan ayrıca bu akşam İran’ın Beyrut Büyükelçiliği’nde üst düzey üyeler ve çeşitli Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya gelecek.

News Code 1897708
https://tr.mehrnews.com/news/1897708/

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