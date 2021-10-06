İran ve Rus dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi

Resmi bir ziyaret kapsamında Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Tarhan-Moskova ilişkilerinin son durumunun ele alndığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda düzenli olarak geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Bu görüşmede, ortak ekonomik komisyonu toplantısının yapılması, ticaret, ekonomi, enerji ve kültür alanlarındaki işbirliğin güçlendirilmesi için zemin hazırlanması ve konsolosluk sorunları gibi konular masaya yatırıldı.

Kafkasya'daki gelişmelerin gündemde getirildiği görüşmede, İran nükleer anlaşması, Afganistan'daki son durum ve Hazar Denizi'nin hukuki statüsü ele alındı.

Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'ya İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve bölgesel ile küresel konularda iki ülke arasındaki işbirliğin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı da görüşmede, nükleer anlaşmayı canlandırma müzakerelerinin yeniden başlaması gerktiğini vurguladı.