Emir Abdullahiyan, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün gece Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile telefon görüşmesi gerçekleştidi.

Telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu görüşmede, Venezuela Dışişleri Bakanı'nın yakında Tahran'a yapması beklenen ziyaret, ekonomik alanındaki işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi ve ikili ilişkiler için bir yol haritasının hazırlanmasına vurgu yapıldı.

Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

Emir Abdullahiyan, dün akşam Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile de telefon görüşmesi yaptı.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, İran’ın Şahin fırtınasından etkilenen Umman halkına her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledi.

