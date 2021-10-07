İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 233 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 625 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 12'ye vaka sayısı ise 5 milyon 674 bin 83'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 549'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 169 bin 999'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.