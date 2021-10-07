Lübnan'ın ekonomik krizi aşmasına yardımcı olmaya hazırız

İran ve Lübnan dışişleri bakanları bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran'ın Lübnan'ı bölgedeki dostu, ortağı ve müttefiki olarak gördüğünü belirterek, "Lübnan'ın mevcut ekonomik krizi başarılı bir şekilde aşmasına yardımcı olmaya tamamen hazırız" dedi.

Emir Abdullahiyan, büyük İranlı şirketlerin Beyrut'ta ve Lübnan'ın güneyinde 18 aydan kısa bir süre içinde 1.000 megavatlık iki büyük enerji santrali inşa etmeye hazır olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, "İran'ın nükleer programı konusunda, görüşmeleri bir prensip olarak kabul ediyoruz ve değerli meslektaşım Lübnan Dışişleri Bakanı ile bu konuda detaylı görüşmeler gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran halkına ve çıkarlarına hizmet edecek bir müzakereye inanıyoruz. Diğer tarafların gerçek bir niyeti olması ve hepsinin yükümlülüklerine dönmesi durumunda Tahran da yükümlülüklerine geri dönecektir ve ABD'nin sözlü mesajları ve üç Avrupa ülkesinin eylemsiz iddiaları İran'ın müzakerelere dönmesi için kriter değil."

Emir Abdullahiyan yaptırımların kaldırılması ve diğer tarafların yükümlülüklerine geri dönmeleri dahil olmak üzere pratik eylemlerine göre karar vereceklerini ifade etti.

"Bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğa inanıyoruz ve bunu sorunları çözmenin en iyi yolu olarak görüyoruz" diyen Emir Abdullahiyan, İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin iyi yönde ilerlediğini söyledi.

Emir Abdullahiyan Beyrut ziyareti kapsamında ayrıca bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakanı Necip Mikati ile görüşmüştü.