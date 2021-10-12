Babacan: Erdoğan konuştu, Türk lirası yine değer kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası dolar 9 TL olmasına tepki gösterdi.

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasına dikkat çeken Babacan, sosyal medya hesabından Türk lirasının Dolar karşısında değer kaybetmesine isyan etti.

Twitter'dan Dolar'ın 9 TL olması konusunda paylaşım yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilerin işine karışmak gibi olmasın ama dolar 9 lira ise doğru başlık şu olmalı: “Yine Erdoğan konuştu, Türk lirası yine değer kaybetti.”

Kaynak: Milli Gazete