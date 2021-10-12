  1. Türkiye
12 Eki 2021 09:32

Babacan: Erdoğan konuştu, Türk lirası yine değer kaybetti

Babacan: Erdoğan konuştu, Türk lirası yine değer kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kabine toplantısı sonrası Dolar'ın 9 TL olmasına dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası dolar 9 TL olmasına tepki gösterdi.

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasına dikkat çeken Babacan, sosyal medya hesabından Türk lirasının Dolar karşısında değer kaybetmesine isyan etti.

Twitter'dan Dolar'ın 9 TL olması konusunda paylaşım yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilerin işine karışmak gibi olmasın ama dolar 9 lira ise doğru başlık şu olmalı: “Yine Erdoğan konuştu, Türk lirası yine değer kaybetti.”

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1897826
https://tr.mehrnews.com/news/1897826/

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