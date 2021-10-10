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10 Eki 2021 11:20

Pakistan'ın en iyi nükleer bilimcisi 85 yaşında öldü

Pakistan'ın en iyi nükleer bilimcisi 85 yaşında öldü

Pakistan'ın nükleer gücünün yapımında kilit rol oynayan Abdul Qadeer Khan, başkent İslamabad'da öldü.

Devlet medyası, Pakistan'ın ünlü nükleer bilim insanı Abdul Qadeer Khan'ın Pazar sabahı başkent İslamabad'da öldüğünü duyurdu. Pakistan Radyosu'na göre, 85 yaşındaki Khan, durumu kötüleştikten sonra askeri bir hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat etti.

Bakan sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı

Pakistan Enformasyon Bakanı Chaudhry Fawad Hussain de haberi doğruladı. "Bütün ulus, Dr. Abdul Qadeer Khan'ın ölümüyle üzülüyor. Pakistan'a yaptığı hizmetler sayısızdır" diye tweet attı.

Khan, Pakistan'ı nükleer bir güç haline getirmede önemli bir rol oynamıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1897780
https://tr.mehrnews.com/news/1897780/

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