İran Meclis heyeti Pakistan'a gitti

İran-Pakistan Parlamento Dostluk Grubu üyelerinden oluşan bir heyet, Pakistan parlamentoları dostluk grubu başkanı Nevid Kamer’in daveti üzerine parlamento ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğini görüşmek üzere İslamabat’a gitti.

İran parlamentosu dostluk grubu bu ziyaret sırasında Ulusal Meclis ve Pakistan Senatosu başkanları ve ve bazı hükümet yetkilileri ile görüşecek.

İran heyeti ayrıca Pakistan parlamentosu ve hükümet yetkilileri ile görüşmek üzere bu ülkenin Karaçi kentine gidecek.