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9 Eki 2021 10:28

Taliban, ABD ile görüşecek

Taliban, ABD ile görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez Taliban yönetimiyle yüz yüze görüşecek. Görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek.

Reuters'ın iki üst düzey yönetim yetkilisine dayandırdığı habere göre, Amerikan heyetinde Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat topluluğundan yetkililer bulunacak.

Görüşmede, Afganistan'dan güvenli geçisin sağlanması ve kaçırılan Amerikan vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakılması olacak. Amerikan heyetinin bir diğer önceliği, Taliban'ın insani yardıma erişimi iyileştirmesi için baskı yapmak olacak.

Görüşmeye Taliban tarafından kabine üyelerinin katılması bekleniyor. Yetkililere göre görüşme Taliban'ı "tanımak ve meşru kabul etmek" anlamına gelmiyor.

ABD, meşruiyeti Taliban'ın eylemleriyle kazanması gerektiği konusunda net olduğunu belirtiyor.

Kaynak: NTV

News Code 1897755
https://tr.mehrnews.com/news/1897755/

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