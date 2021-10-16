Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamada, bugün Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğa ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran, Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'nde Cuma namazına katılan çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınayarak bu insanlık dışı cinayette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlar için acil şifalar diliyor.

İran, bir kez daha bölücü komploları nedeniyle İslam Ümmetinin düşmanlarını uyararak Şii ve Sünnilerin birlik olmsının yanı sıra İslam adına şiddeti ve aşırıcılığı reddetmenin gerekliliğini vurguluyor.

Afganistan'daki Müslüman kardeşlerimizin, düşmanlarının bölücü komplolarını işbirliğiyle başarısız koyacağından eminiz.”

İran’ın yeni deniz seyir füzesi yolda

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, "Yakın gelecekte, hareket halindeki gemileri hedefleyebilen 2.000 kilometrelik menzile sahip olan seyir füzeleri geliştireceğiz” dedi.

Tahran'dan Lübnan'daki silahlı saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Lübnan liman patlamasının ardından yürütülen soruşturmayı protesto eden Lübnan halkına ateş açılmasını kınadı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan "Kovid-19 vakaları" açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 857 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 695'e vaka sayısı ise 5 milyon 765 bin 904'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 924'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 294 bin 981'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.