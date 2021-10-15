İran Sağlık Bakanlığı'ndan "Kovid-19 vakaları" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 857 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 695'e vaka sayısı ise 5 milyon 765 bin 904'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 924'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 294 bin 981'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.