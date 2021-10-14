İran'da bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 223 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 964 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 498'e vaka sayısı ise 5 milyon 754 bin 47'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 983'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 280 bin 624'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.