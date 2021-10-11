İran: Hava sahamızı asla Azerbaycan'a kapamadık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Sait Hatipzade, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İran karşıtı silahlı gruplar eğitmek için üsler var. Bu üsler kapatılmalıdır çünkü bu iyi komşuluk ile uyumlu değildir. Bu üsler artık İran'a karşı bir güvensizlik kaynağı olamaz çünkü ona kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

İran-Suudi Arabistan görüşmeleri

Hatipzade, İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelere ve bu müzakerelerin sonuçlarına atıfta bulunak, "Şu ana kadar İran heyetinin Suudi Arabistan heyetiyle yaptığı anlaşmalar, bu görüşmelerin sonuçlarının kamuoyu önünde takip edilmemesi yönündeydi" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Suudi Arabistan ile Bağdat'ta dört tur görüşmemiz oldu. Bu temaslar kesintisiz olarak devam etmekte ve ana odak noktası ikili, Fars Körfezi ve bölgesel konular. Yemen meselesi de İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin bir parçasıdır."

İran-Azerbaycan ilişkileri

İran ve Azerbaycan ilişkilerine değinen Hatipzade, "Tahran ve Bakü ilişkileri normal seviyede ve bu ilişleri bozmak doğal değildir. Bu ilişkiler her zaman halk ve iki hükümet arasındaki çok katmanlı ve çok boyutlu ilişkilere dayalı doğru bir mantık üzerine kurulmuştur" dedi.

Hatipzade, "Tabii ki İran’ın kaygıları şimdiye kadar Bakü’deki dostlarımıza iletilmişti ve bu İran ile Azerbaycan arasındaki iyi komşuluk ve iyi ilişkiler bağlamında. Azerbaycan’daki dostlarımızı her zaman bu endişeleri gidereceklerini ve ikili görüşmeler yoluyla çözülebileceklerini söylemişlerdir" şeklinde konuştu.

'Hava sahamızı asla Azerbaycan'a kapamadık'

Hatipzade, İran’ın hava sahasını ve kara sınırlarını Azerbaycan'a asla kapatmadığını ve ikili temasların iyi koşullarda yapıldığını söyledi.

Irak'taki genel seçimler

Irak’ta genel seçimlere dikkat çeken Hatipzade, “Dün Irak'ta yaşananlar bu ülkedeki demokratik sürecin devamıydı” dedi.

İran’ın Irak’taki seçimlerin başarılı bir şekilde yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Hatipzade, “Irak’ın demokrasi açısından doğru yönde ilerlediğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Tahran-Şam ilişkileri

İran-Suriye ilişkileri hakkında Hatipzade, “Tahran-Şam ilişkileri çeşitli düzeylerde yeni ve stratejik bir aşamaya girmiş ve bu ilişkilerin kökleri İslam Devrimi'nin ve 8 yıllık İran-Irak savasşının ilk yıllarına dayanmaktadır” dedi.

'Almanya yükümlülüklerinin çoğunu yerine getirmedi'

Hatipzade, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in İran’ın Viyana görüşmelerine derhal dönmesine dair açıklamalarına tepki göstererek, Almanya’nın yükümlülüklerinin çoğunu yerine getirmediğini belirtti.

Said Hatipzade,“Almanya Başbakanı ve Avrupa ülkeleri, Avrupa’nın hareketsizliği olmasaydı, Trump nükleer anlaşma dahil olmak üzere tüm uluslararası anlaşmalardan çekilmeye cesaret edemezdi. Avrupalıların bunları göz önünde bulundurmasını umarım.” diye konuştu.

Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmeleri

Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmelerine değinen Hatipzade, “Viyana görüşmelerinin süreci Dışişleri Bakanlığı’nda takip ediliyor. Yeni bir metin veya anlaşma müzakeresi yapılmayacak” dedi.