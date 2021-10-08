ABD'nin davranışını bir kriter olarak görüyoruz

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'a dönüş öncesi bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, "Lübnan'ın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyarak, ikili ilişkiler çerçevesinde bu ülkedeki ekonomik krizin giderilmesi için Beyrut hükümetiyle işbirliğine hazırız." dedi.

İran Nükleer Anlaşması

İran nükleer anlaşmasıyla ilgili Viyana görüşmelerine ilişkin Emir Abdullahiyan, şu açıklamalarda bulundu:

"Nükleer müzakerelere geri döneceğiz. Yeni hükümette bu konuda nihai sonuca yaklaşıyoruz. Sonuç odaklı çalışmaları benimseyen yeni hükümet için müzakerelerde İran halkının menfaatleri ve haklarının tam olarak garanti altına alınması çok önemlidir.

Müzakerelerle zaman kaybetmeyeceğiz. ABD ile diğer tarafların nükleer taahhütlerine geri dönüşü konusunda olumlu sinyaller almamız bizim için önemlidir.

Amerikalıların davranışlarını bir kriter olarak görüyor ve ölçüyoruz. Eğer Amerikalılar ve üç Avrupa ülkesinin davranışları taahhütlerine geri dönüşüyle ilgili olursa Viyana görüşmelerine iyimser bakabiliriz."

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

İran ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmelere ilişkin Emir Abdullahiyan, bu görüşmeleri “yapıcı” olarak nitelendirdi ve, “İki tarafın da uygun sonuçlara ulaşacağını umuyoruz. Hem Suudi Arabistan hem de İran İslam Cumhuriyeti bölgenin önemli ülkeleridir. Bu iki ülkenin sürdürülebilir kalkınmaya, bölgenin güvenliğine ve büyümesine katkıda bulunmadaki rolü oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya

Emir Abdullahiyan, İran’ın Siyonistlerin bölgede güvensizlik yaratmasına izin vermeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bölge ve Kafkasya'daki komşularla etkileşim halinde olan İran, Siyonistlere herhangi bir istihbari faaliyette bulunmasına izin vermez. Azerbaycan halkı ve Bakü hükümetinin bu yönde gerçek rolünü oynayacağına inanıyorum.

Bölgesel işbirliği çerçevesinde bölgemizde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü adımı atmaya hazırız. Siyonistler İran’ı tehdit edecek seviyede değil. Bize göre Siyonistlerin Azerbaycan topraklarındaki varlığı bu ülke halkı ve hükümetinin lehine değildir."

'Lübnan'a yakıt göndermeye hazırız'

Emir Abdullahiyan, Hizbullah Harekeri ile ilgili olarak, “Lübnan'da direnişin özel bir yeri var. Hizbullah Hareketi Lübnan’daki tüm krizlerde ülke halkının yanında durdu ve Lübnan yönelik yaratılan sorunlarla mücadelenin en ön saflarında yer almaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın Lübnan’a yakıt göndermeye hazır olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, “Hizbullah Hareketi, Lübnan halkına yardım etmek için bizden tekrar yakıt isterse, talebine olumlu yanıt veririz.” diye konuştu.