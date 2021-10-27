Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Suudi Arabistan'a sürpriz ziyaret

Ermeni basını, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Suudi Arabistan'a bir çalışma ziyareti yaptığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı havalimanında Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'ın karşıladığı belirtildi.

Arap medyası, Armen Sarkisyan'ın Suudi Arabistan Valiaht Prens bin Salman ile katıldığı forumdan, Twitter hesabı üzerinden fotoğraflar ve görüntüler paylaştı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gittiği duyuruldu.

Açıklamada "Bu eşi benzeri görülmemiş olay, Ermenistan'ın uluslararası ilişkilerinde kesinlikle bir dönüm noktasıdır. Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana Ermenistan ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığı şartlarda hiçbir Ermeni yetkilinin ülkeyi ziyaret etmemişken, Ermenistan Cumhurbaşkanı ilk kez Arap-İslam dünyasında benzersiz bir role ve önemine sahip bu ülkeyi ziyaret ederek tarihi bir adım attı." ifade edildi.