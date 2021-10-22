Bakü ve Erivan sınır belirlemek için Rusya dışında kimseye ihtiyacı yok

Ermeni medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir panel sırasında Güney Kafkasya’daki mevcut durumu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sonunda Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan akan kanı durdurmayı başardı. Ancak sorun sadece bu değil, gerçi insan hayatını kurtarmaktan daha önemli bir şey olamaz. Yine de önemli hususlar var. Bölgede kalıcı genel çözüm için şartlar oluşturmamız gerekiyor. Bu şartlar sadece her iki tarafın da üstledikleri yükümlülükleri yerine getirmekle mümkün olabilir. Tüm tarafların menfaatlerinden kaynaklanıyor bu.”

Putin, ayrıca, akan kanı durdurmak için Rusya’nın elinden gelen her şeyi yaptığını ifade ederek Rus Barış güçü askerleri sayesinde yaklaşık 50.000 sakinin yerleşimlerine geri döndüğünü vurguladı.

Sınır belirleme çalışmalarına gelince Rusya Devlet Başkanı sadece iki tarafın ve Rusya’nın katılımının yeterli olduğunu belirtti.

Vladimir Putin açıklamasında "Şu anda önemli olan, her iki taraf ve Rusya'nın dışında kimseye ihtiyaç duyulmadan Ermenistan-Azerbaycan sınırını net bir şekilde belirlemektir. Çünkü Sovyet yıllarında iki ülke arasındaki sınırın nasıl geçildiğini gösteren haritalar Rus Ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nda yer alıyor” sözlerine de yer verdi.