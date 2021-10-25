Ermenistan: Tatev-Ağvan yolu Kasım ayı sonunda tamamen hizmete girecek

Ermeni medyasına göre Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan, Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda "24 Ekim'de Başbakan Ofisi Başkanı Arayik Harutyunyan ve Syunik İdari Bölgesi Başkanı Melikset Poghosyan ile birlikte mevcut yol yapım çalışmaları hakkında bilgi almak için Tatev-Ağvan yol kesimini ziyaret ettik." dedi.

Suren Papikyan, Syunik'te alternatif yolların inşasının aktif bir süreçte olduğunu ve önümüzdeki bahar sonunda hazır olacağını ve bunun sonucunda Syunik bölgesinnin tamamen yeni bir karayolu iletişim sistemine sahip olacağını belirtti.

Tatev-Ağvan yolu, Azerbaycan’ın ele geçirdiği Goris-Kapan karayolunun Vorotan kısmını baypas edecek.