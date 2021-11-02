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2 Kas 2021 11:36

Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Türkiye'ye gidecek

Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Türkiye'ye gidecek

Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, 20-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere İstanbul’a gidecek.

Sputnik’in haberine göre, Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, 20-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere İstanbul’a gidecek.

INTERPOL nedir?

INTERPOL, 1923 yılında uluslararası polis işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. INTERPOL, bir zamanlar sadece teşkilatın telgraf adresi olarak bilinirken, 1956 yılında resmi olarak teşkilatın yeni ismine dahil edilmiştir. Teşkilatın 1954 yılından önce tanınan adı “Uluslararası Polis Komisyonu”‘dur. Başkanlıkları dönem dönem değişmektedir.

News Code 1898266
https://tr.mehrnews.com/news/1898266/

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