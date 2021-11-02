Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD ile diyaloğumuz yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İran iddiasına dair, şunları kaydett:

"İran ile ABD arasında uzun süredir hiçbir diyalog yok. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu üyesi olan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana, Washington ile doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir temasımız olmadı. Biden yönetiminin bugüne kadar izlediği politika, Bay Sullivan'ın ifadeleriyle örtüşmüyor. Yeterince laf duyduk. Aylardır ertelenen pratik bir eylemi bekliyoruz."

İran ve Çin güvenilir ortaklardır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, İran ve Çin’in güvenilir ortaklar olduğunu belirtti.

Ali Bakıri Keni dün Twitter üzerinden İran ve Çin’in güvenilir kaynaklar olduğunu ifade ederek, “her iki ülke Amerika’nın tek yanlı yaptırımlarının hukuk dışı olduğu ve uluslararası ilişkilerde kanun hakimiyetinin öneminde ortak tutumları olduğunu” ifade etti.

Bakıri Keni mesajın devamında şöyle yazdı: Çin dışişleri bakan yardımcısı Ma Xao ile dostane ve yararlı telefon görüşmemizde, Çin’in yapıcı teamülleri ve olumlu tutttumları için teşekkür ettim.

İran dışişleri bakan yardımcısı ayrıca İran ve Çin’in güvenilir ortaklar olduğunu, Amerika’nın tek yanlı yaptırımlarının illegal olduğu ve uluslararası ilişkilerde yasaların hakimiyeti konusunda ortak tutum sergilediklerini belirtti.

Bakıri Keni ayrıca İranlı kişiler ve kurumlara ve 3. taraflara karşı yaptırımların iptali ve tekrarlanmaması için güvence verilmesinin vurgulandığını belirterek, “İki taraf arasında özellikle uluslararası arenada olmak üzere çeşitli konularda istişareler gelecekte de devam edecek.” yazdı

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 153 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 857 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 456'ya vaka sayısı ise 5 milyon 934 bin 495'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 859'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 521 bin 931'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.