  1. Toplum
1 Kas 2021 14:37

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 153 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 857 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 456'ya vaka sayısı ise 5 milyon 934 bin 495'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 859'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 521 bin 931'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898251
https://tr.mehrnews.com/news/1898251/

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