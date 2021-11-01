İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 153 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 857 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 456'ya vaka sayısı ise 5 milyon 934 bin 495'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 859'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 521 bin 931'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.