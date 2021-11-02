İran: Uluslararası toplumu ikna etmek Biden'ın görevi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika senatosu Cumhuriyetçi temsilcisi Ted Cruz'un Twitter'dan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Hatipzade, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünya, Ted Cruz'un Washington'da rejimlerin kurallara karşı geldiğine dair itiraflarının gerçekleten farkında.” dedi.

İranlı sözcü, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tüm üyelerinin de aralarında olduğu uluslararası toplumu, imzasının anlamlı olduğuna ikna etmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi olduğunu belirterek, bunun nesnel garantiler gerektirdiğini ve kimsenin de bundan daha azını kabul etmeyeceğini ifade etti.

Texas eyaleti senatörü Ted Cruz Pazartesi günü twitter üzerinden yaptığı açıklamada Başkan Biden’ın Washington'un İran Nükleer Anlaşması’ndan çıkmayacağına dair vaatlerde bulunmasının başkanın yasal sorumluluğu dışında olduğunu belirtmişti.

Cruz, İran ile varılan her türlü anlaşmanın Senato tarafından onaylanmadığı takdirde daha sonraları cumhuryietçi olan başkan tarafından yırtılacağını söylemişti.