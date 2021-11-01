İran: ABD ile diyaloğumuz yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, 27 Ekim'de Tahran'da düzenlenen Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Toplantının sonunda Tahran toplantısının kazanımlarından biri olan ortak bildiri yayınlandı. Afganistan konulu toplantının üçüncü turu Çin'in ev sahipliğinde yapılacak." dedi.

İran'dan Siyonist Rejim'in tehdidine yanıt

Siyonist Rejim’in İran'a yönelik son tehditlerine tepki gösteren Hatipzade, “İran'ın savunma yeteneklerinin farkında olan Siyonistler, ülkemizin ulusal güvenliği konusunda hiçbir tarafa taviz vermeyeceğini iyi biliyor. Bölgenin güvenliğini sağlama konusunda işgalci rejimin tehdidini göz ardı etmedik; Kriz yaratmak bu rejimin doğasında bulunuyor." ifadesini kullandı.

'ABD ile diyaloğumuz yok'

Hatipzade, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İran iddiasına dair, şunları kaydett:

"İran ile ABD arasında uzun süredir hiçbir diyalog yok. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu üyesi olan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana, Washington ile doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir temasımız olmadı. Biden yönetiminin bugüne kadar izlediği politika, Bay Sullivan'ın ifadeleriyle örtüşmüyor. Yeterince laf duyduk. Aylardır ertelenen pratik bir eylemi bekliyoruz."

Fars Körfezi'ndeki İran adaları

İranlı sözcü, Fars Körfezi’ndeki bazı ülkelerin İran’a ait üç ada yönündeki iddialarına tepki göstererek, “Bizim tavrımız asla değişmeyecek. İran adaları her zaman İranlı olmuştur ve böyle kalacaktır. Bu ülkelerden bazıları 70-80 yıl öncesine dayanan bir bölge haritasına bakarlarsa kendi ülkelerini haritada görmeyebilirler.” ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran ziyareti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorulan bir soruya Hatipzade, “İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından görüşme programı planlanırsa Emir Abdullahiyan mutlaka Grossi ile bir araya gelecektir. Bu konuda herhangi bir yasak söz konusu değildir.” cevabını verdi.

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