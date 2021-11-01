ABD'nin yer aldığı Afganistan'la ilgili mekanizmalara katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’ın Afganistan’la ilgili çeşitli uluslararası mekanizmalarda yer alıp almayacağına ilişkin sorulan bir soruya, “İran her zaman bölge ötesi ülkelerin müdahalesi olmaksızın herhangi bir bölgesel mekanizmaya katılmayı ve bunu desteklemeyi vurgulamıştır” yanıtını verdi.

Hatipzade, “Birleşmiş Milletler çerçevesinde Afgan halkının durumunu iyileştirecek ve kendilerinin bunun bir parçası olarak katılacağı mekanizmada yer alacağız.” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “İran ABD’nin skandal kaçışı ve Eşref Gani hükümetinin düşüşünden sonra, Afgan halkının iradesi dışında oluşan veya bölge ötesi ülkelerin planlı bir şekilde ve tek taraflı olarak bulunacağı bir mekanizmaya asla katılmayacağını göstermiştir” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Aynısı ABD için de geçerlidir. İran, aynı bölgesel düzenlemelerin veya BM çerçevesinin dışında kalan bir mekanizmaya katılmayı asla kabul etmeyecektir” diye kaydetti.