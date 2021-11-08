İran: ABD'den güvence istiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

"ABD'den güvence istiyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, bazı ABD’li yetkililerin nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili son iddialarına ilişkin olarak, “ABD, nükleer anlaşma üyesi olmadığını ve anlaşmanın diğer üyelerinden bir talepte bulunamayacağını bilmelidir” dedi.

Hatipzade, “Mevcut ABD yönetiminden gördüğümüz eylemler onların ilan ettiği eylemlere aykırıdır. Washington’un nükleer anlaşmaya dönüş yolu açıktır. Onlar zalimce yaptırımları etkin bir şekilde kaldırmalı ve ABD’deki hiçbir hükümetin dünya ve uluslararası hukukla alay etmeyeceği ve bu davranışları tekrar etmeyeceği konusunda güvence vermelidir” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, görüşmelerin açıklanan tarihte başlayacağını ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni tarafından yönetileceğini duyurdu.

"İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa'ya gidecek"

Hatipzade ayrıca, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni’nin ikili ilişkileri görüşmek için hafta sonu İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya dahil olmak üzere birkaç Avrupa ülkesine gideceğini belirtti.

Ahmet Mesud’un İran’ı ziyaret edip etmediğine dair bir soruya Hatipzade, “İran ve Afganistan arasında Kabil’in bilgisiyle bazı seferler yapılmaktadır. Geçtiğimiz hafta İran Enerji Üretim ve Dağıtım Şirketi (TAVANIR) ile Afganistan Brişna Şirketi arasında bir anlaşmaya varmak için bir ziyaret gerçekleştirildi. İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi Kazemi Kumi de yakında Kabil'i ziyaret edecek” yanıtını verdi.

"İran-Suudi Arabistan görüşmeleri"

İran-Suudi Arabistan görüşmeleri hakkında Hatipzade, “Diyaloglar gerçekleşiyor ve görüşmelerin ilerlemesi Riyad’ın sadece medya açıklamalarından kaçınmasına bağlı. Suudi tarafından ciddi bir irade görürsek yeni tur görüşmeler devam edecek” dedi.

Hatipzade, Lübnan krizi ve bunun İran-Suudi Arabistan görüşmelerine etkisi ile ilgili olarak, “İran-Suudi Arabistan görüşmeleri ikilidir ve kimsenin etkilenmemesi için dostlarımızdan bahsetmedik” ifadesini kullandı.

"İran-Türkiye ilişkileri"

Hatipzade, İran-Türkiye ilişkilerinin özellikle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hakkında şu ifadelerde bulundu:

“Türkiye ile ilişkilerimiz siyasi, sosyal, ekonomik, popüler ve güvenlik açısından gelişmektedir ve son yıllarda artmıştır. Kapasiteler eskisinden daha fazla gerçekleşti ve yakın gelecekte Türkiye'ye birinci ve ikinci düzeyde diplomatik geziler yapılacağına tanık olacağız.”

"İran-Azerbaycan ilişkileri"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili olarak, “Son 30 yılda Azerbaycan’ın işgaline her zaman karşı çıktık ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladık. İşgal altındaki toprakların kurtarılmasından dolayı bu ülkeyi tebrik ettik. Bu durumda bazı yanlış anlaşılmalardan geçmek önemlidir. İki ülke sorunları çözmek ve ilişkileri güçlendirmekten yanadır. Bu ilişkilerin daha da gelişmesini ve medyadaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılmasını temenni ediyoruz” dedi.